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В Пензе обсудят повышение качества допобразования

13:28 | 20.10.2017 | Образование

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Актуальные проблемы системы дополнительного образования станут одной из главных тем областного семинара, который пройдет на базе детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе в предстоящий вторник, 24 октября.

В Пензе обсудят повышение качества допобразования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в нем приглашены чиновники, методисты и директора организаций дополнительного образования.

В роли ключевого спикера выступит директор центра социально-экономического развития школы, доцент департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ кандидат психологических наук Сергей Косарецкий. Он также является членом рабочей группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по дополнительному образованию и досугу.

Кроме того, программой семинара предусмотрен круглый стол, посвященный вопросам нормативно-подушевого и персонифицированного финансирования.

«Будут рассмотрены вопросы методологии, научно-методические подходы к опережающему обновлению содержания и технологии дополнительного образования детей в Российской Федерации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области.
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