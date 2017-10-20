В Пензе обсудят повышение качества допобразования Образование

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Актуальные проблемы системы дополнительного образования станут одной из главных тем областного семинара, который пройдет на базе детской школы искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе в предстоящий вторник, 24 октября.

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К участию в нем приглашены чиновники, методисты и директора организаций дополнительного образования.

В роли ключевого спикера выступит директор центра социально-экономического развития школы, доцент департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ кандидат психологических наук Сергей Косарецкий. Он также является членом рабочей группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по дополнительному образованию и досугу.

Кроме того, программой семинара предусмотрен круглый стол, посвященный вопросам нормативно-подушевого и персонифицированного финансирования.

«Будут рассмотрены вопросы методологии, научно-методические подходы к опережающему обновлению содержания и технологии дополнительного образования детей в Российской Федерации», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области.