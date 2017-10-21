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Восемь студентов представят Пензенскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс»

09:35 | 21.10.2017 | Образование

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Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Восемь студентов представят Пензенскую область на III национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в декабре в Москве.

Восемь студентов представят Пензенскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

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В номинации «Медицинский и лабораторный анализ» победу одержала студентка пензенского базового медицинского колледжа Минздрава РФ Надежда Евдокимова, «Зубной техник» ― молодой специалист Сергей Раковский.

Среди фотографов-репортеров не было равных студентке пензенского агропромышленного колледжа Софье Федякиной, а среди администраторов баз данных― учащейся этого же учреждения Ольге Шевченко.

Лучшим дизайнером персонажей ‒ аниматоров стал Сардар Ишмухамедов, учащийся в агропромышленном колледже, а среди веб-дизайнеров победил студент мокшанского техникума-интерната Федор Швырев.

В номинации «Поварское дело» победила студентка агропромышленного колледжа Мария Алексеева, а в категории «Документационное обеспечение управления и архивоведение» ― студентка пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Алена Гусынина, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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