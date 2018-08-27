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Мэр Пензы дал два дня на приведение в порядок территорий у школ

13:11 | 27.08.2018 | Образование

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил в течение ближайших двух дней привести в порядок территории, прилегающие к образовательным организациям.

Мэр Пензы дал два дня на приведение в порядок территорий у школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо в ближайшие два дня завершить все работы по благоустройству прилегающих территорий к учебным заведениям города, чтобы праздник [по случаю Дня знаний] не был омрачен неработающим светофором, отсутствием разметки на переходе у школы или строительным мусором на газоне», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 27 августа.

Продолжая тему благоустройства, Виктор Кувайцев потребовал, чтобы главы администраций районов Пензы усилили контроль за чистотой и порядком на подведомственных территориях.

«Каждый работник районной администрации должен знать, в каком состоянии на сегодняшний момент находится закрепленный за ним участок. Нет контроля — скверы и зеленые зоны в летнее время очень быстро зарастают мусором», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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