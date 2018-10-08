EN
11:57:15 Понедельник, 8 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе директор школы оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения

11:04 | 08.10.2018 | Образование

Печать

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Штраф в размере 6 тыс. рублей назначен директору пензенской школы №30 Андрею Долову за нарушение срока рассмотрения коллективного обращения родителей учащихся по вопросу назначения классного руководителя.

В Пензе директор школы оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ответ был дан вместо установленного законом 30-дневного срока лишь через 1,5 месяца», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что ответственность за это предусмотрена ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

«Кроме того, директору школы прокурором района было внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, приняты меры к устранению нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская «Империя» готовится к чемпионату России по регби-7 В Пензенской области к отопительному сезону подготовлено свыше 1 тыс. источников тепла
Банк «Агророс» расширил сеть доступных банкоматов В Пензенской области до 20 октября проверят готовность управляющих компаний к зиме
Пуск тепла завершен в 25 муниципальных образованиях Пензенской области Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» пройдет 7–9 декабря
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама