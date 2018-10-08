В Пензе директор школы оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения Образование

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Штраф в размере 6 тыс. рублей назначен директору пензенской школы №30 Андрею Долову за нарушение срока рассмотрения коллективного обращения родителей учащихся по вопросу назначения классного руководителя.

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«Ответ был дан вместо установленного законом 30-дневного срока лишь через 1,5 месяца», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что ответственность за это предусмотрена ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

«Кроме того, директору школы прокурором района было внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, приняты меры к устранению нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан», — добавила собеседница агентства.