EN
19:17:04 Четверг, 4 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Коллекция одежды пензенских студентов отмечена на конкурсе «Серебряная нить»

10:48 | 04.04.2019 | Образование

Печать

Нижний Новгород, 4 апреля 2019. PenzaNews. Жюри межрегионального конкурса портных «Серебряная нить» в Нижнем Новгороде высоко оценило коллекцию «Северное сияние» и ансамбль «Невеста Севера» студии моды «Лики юности», в которой под руководством Светланы Шестопаловой занимаются студенты пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

Коллекция одежды пензенских студентов отмечена на конкурсе «Серебряная нить»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Колледж был отмечен специальным призом «Лучшее технологическое исполнение» в номинации «Студенты профильных учебных заведений» и признан лучшим в конструировании и моделировании одежды.

Он награжден дипломом «Лучшая профессиональная школа конструирования и моделирования одежды ПФО».

Организаторы конкурса выразили личную благодарность директору колледжа Татьяне Пронькиной и руководителю студии Светлане Шестопаловой.

Благодарственные письма за творческую инициативу и качественную подготовку конкурсной коллекции получили все участницы студии моды «Лики юности» — Надежда Самоснова, Юлия и Яна Каменевы, Кристина Бочкарева, Амина Бибрасова, Валентина Вагаева, Елизавета Белова, Александра Судоргина и Мария Кузьменко, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе злоумышленник украл из магазина три флакона туалетной воды В Пензу 6 апреля доставят мощи трех святых
В Заречном прокуратура выявила компании, не извещавшие центр занятости о вакансиях Пензенские спасатели-водолазы отработали приемы погружения под лед в непростых условиях
В пензенской библиотеке открыта выставка книг о природе В Пензенской области распределены субсидии на создание в детсадах мест для детей до 3 лет
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама