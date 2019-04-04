Коллекция одежды пензенских студентов отмечена на конкурсе «Серебряная нить» Образование

Нижний Новгород, 4 апреля 2019. PenzaNews. Жюри межрегионального конкурса портных «Серебряная нить» в Нижнем Новгороде высоко оценило коллекцию «Северное сияние» и ансамбль «Невеста Севера» студии моды «Лики юности», в которой под руководством Светланы Шестопаловой занимаются студенты пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Колледж был отмечен специальным призом «Лучшее технологическое исполнение» в номинации «Студенты профильных учебных заведений» и признан лучшим в конструировании и моделировании одежды.

Он награжден дипломом «Лучшая профессиональная школа конструирования и моделирования одежды ПФО».

Организаторы конкурса выразили личную благодарность директору колледжа Татьяне Пронькиной и руководителю студии Светлане Шестопаловой.

Благодарственные письма за творческую инициативу и качественную подготовку конкурсной коллекции получили все участницы студии моды «Лики юности» — Надежда Самоснова, Юлия и Яна Каменевы, Кристина Бочкарева, Амина Бибрасова, Валентина Вагаева, Елизавета Белова, Александра Судоргина и Мария Кузьменко, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.