Еще двое пензенских выпускников получили высший балл по итогам ЕГЭ Образование

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Двое выпускников гимназии №44 получили по 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по физике, который они сдавали в резервный день.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, максимальный результат на ЕГЭ продемонстрировали Антон Фролов и Александр Тряпицын, который ранее уже написал на 100 баллов единый госэкзамен по профильной математике.

Выпускники сдавали физику в резервный день, поскольку в основной период они подали заявление на выполнение работы по иностранному языку.

Таким образом, всего в Пензенской области высший результат показали 34 человека: пятеро выпускников по итогам ЕГЭ по математике профильного уровня, трое — по литературе, пятеро — по истории, семеро — по химии, еще семеро — по русскому языку, трое — по физике, один по обществознанию, трое — по информатике и ИКТ.

Двое набрали 100 баллов сразу по двум предметам.