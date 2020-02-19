EN
11:50:20 Среда, 19 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области участниками чемпионата WorldSkills станут более 230 человек

09:05 | 19.02.2020 | Образование

Печать

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Более 230 человек примут участие в региональном чемпионате профмастерства по стандартам WorldSkills Russia, который пройдет в Пензенской области с 19 февраля по 1 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензенской области участниками чемпионата WorldSkills станут более 230 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Охват целевой аудиторией составит свыше 7,4 тыс. человек. Это школьники, которые посетят площадки чемпионата», — сказали в ведомстве, добавив, что при проведении состязаний будут задействованы 357 экспертов.

В пресс-службе уточнили, что с 19 по 22 февраля будет проводиться чемпионат среди участников 50 лет и старше «Навыки мудрых 50+» по пяти направлениям: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Электроника», «Преподавание в младших классах», «Технология моды» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

«С 24 февраля в борьбу за звание лучших по профессии включатся представители основной группы и юниоров. Чемпионат среди участников в возрасте 17–23 лет состоится по 28 компетенциям, для юниоров 14–16 лет предусмотрено пять компетенций», — пояснили в министерстве.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой водителю назначено 200 часов обязательных работ за пьяную езду «Финал четырех» Кубка России пройдет в Пензе
В Пензе из помещения СТО украдены инструменты на 80 тыс. рублей Ожидаемая продолжительность жизни в Пензенской области составила почти 74 года
Планируется построить дорогу от «Спутника» до улицы Окружной в Пензе В Пензе планируется разрешить левый поворот с улицы Попова на Окружную
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама