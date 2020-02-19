В Пензенской области участниками чемпионата WorldSkills станут более 230 человек Образование

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Более 230 человек примут участие в региональном чемпионате профмастерства по стандартам WorldSkills Russia, который пройдет в Пензенской области с 19 февраля по 1 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Охват целевой аудиторией составит свыше 7,4 тыс. человек. Это школьники, которые посетят площадки чемпионата», — сказали в ведомстве, добавив, что при проведении состязаний будут задействованы 357 экспертов.

В пресс-службе уточнили, что с 19 по 22 февраля будет проводиться чемпионат среди участников 50 лет и старше «Навыки мудрых 50+» по пяти направлениям: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Электроника», «Преподавание в младших классах», «Технология моды» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

«С 24 февраля в борьбу за звание лучших по профессии включатся представители основной группы и юниоров. Чемпионат среди участников в возрасте 17–23 лет состоится по 28 компетенциям, для юниоров 14–16 лет предусмотрено пять компетенций», — пояснили в министерстве.