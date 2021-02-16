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Из-за мороза в 11 районах Пензенской области школьники остались дома

13:11 | 16.02.2021 | Образование

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Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Руководство образовательных организаций в 11 районах Пензенской области приняло решение о проведении уроков во вторник, 16 февраля, с использованием дистанционных технологий в связи с морозной погодой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Из-за мороза в 11 районах Пензенской области школьники остались дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При этом для детей, которые пришли в школу, организованы учебные занятия», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что в 13 районах дистанционно проведены уроки для учеников 1–8 классов.

«Решение о выборе формы обучения принимает образовательная организация в зависимости от погодных условий», — напоминается в сообщении.

В тексте поясняется, что решение о посещении школы с учетом погодных условий также могут принять и родители, которые в этом случае должны оповестить представителей учреждения о причине отсутствия ребенка.

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