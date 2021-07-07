Компания из Самары признана победителем аукциона на строительство школы в Чемодановке Образование

Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. Самарская компания «Строительные системы» признана победителем электронного аукциона по определению подрядчика для строительства школы на 375 мест на улице Фабричной в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

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В процедуре также участвовало ООО «Пенза-Стройком», которое выразило готовность выполнить весь объем работ за 347 млн. 784 тыс. 973 рубля 92 копейки.

Предложенная ООО «Строительные системы» цена оказалась ниже — 346 млн. 46 тыс. 49 рублей.

«В соответствии с ч. 10 ст. 69 закона №44-ФЗ комиссия приняла решение признать участника электронного аукциона — общество с ограниченной ответственностью «Строительные системы» — победителем электронного аукциона», — говорится в протоколе от 5 июля.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, финансирование строительства будет осуществляться из бюджетов Бессоновского района, Пензенской области и федерального.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого уже был проведен аукцион по определению подрядчика для строительства школы в селе Чемодановка Пензенской области.

На него поступила единственная заявка — от ООО «Евростандарт». Однако впоследствии данная организация уклонилась от заключения контракта.