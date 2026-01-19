Во время капремонта школы села Кижеватово часть детей будет ездить на учебу в Степановку Образование

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Часть учеников школы имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова в период проведения капитального ремонта здания, который планируется начать в марте 2026 года, будет ездить на занятия в село Степановка. Об этом сообщил министр образования Пензенской области Алексей Фомин, который лично оценил состояние школы в селе Кижеватово перед предстоящим ремонтом.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Мы уже обсудили с родителями и учениками, что занятия будут проходить в селе Степановка, а начальные классы временно разместятся в детском саду. Уверен, что сложностей не возникнет: транспорт организован, учебный процесс прерываться не будет. Важный нюанс — введение второй смены, но этот вопрос также согласован с родителями. Младшие школьники продолжат учиться по обычному графику, а старшеклассники будут планомерно готовиться к выпускным экзаменам», — сказал Алексей Фомин, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минобразования региона.

В нем отмечается, что капитальный ремонт здания школы будет проводиться по федеральной программе «Все лучшее детям» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Будет полностью заменена система отопления, установлены новые окна, обновлена входная группа, отремонтированы крыльцо и все запасные выходы. Также проведут ремонт внутренних систем: водопровода, канализации и санузлов на каждом этаже. Отремонтируют и пищеблок — облицуют стены и заменят электропроводку. Помимо этого, обновят полы, мягкую кровлю, потолки и освещение. Фасад утеплят и покрасят современной дизайнерской краской», — уточняется в тексте.