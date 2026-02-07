В Пензенской области ЕГЭ будут сдавать более 5,2 тыс. человек Образование

Пенза, 7 февраля 2026. PenzaNews. Более 5,2 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в Пензенской области в 2026 году. Об этом сообщила директор регионального центра обработки информации Института регионального развития Пензенской области Татьяна Фадеева.

«В региональной информационной системе зарегистрировано 5 тыс. 303 участника, которые будут сдавать единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен. ЕГЭ будут сдавать 5 тыс. 246 человек, ГВЭ — 57 человек. Если проанализировать выбор предметов, не говоря о русском языке, так как он является обязательным для сдачи предметом, то, как всегда, у выпускников лидирует профильная математика. На втором месте — обществознание, на третьем — информатика, на четвертом — физика, на пятом — биология», — сказала она.

Татьяна Фадеева добавила, что экзамен по китайскому языку планирует сдавать один человек, в то время как в прошлом году этот предмет выбрали три участника ЕГЭ.

По ее словам, ЕГЭ будет проводиться в три этапа.

«Досрочный период начнется 20 марта, основной период стартует 1 июня. Также будет еще и дополнительный период в сентябре», — уточнила Татьяна Фадеева, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.