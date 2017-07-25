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К установке ограждений на улицах Пензы нужно подходить индивидуально — вице-мэр

12:15 | 25.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Установка барьерных ограждений вдоль проезжей части в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» должна осуществляться в Пензе с учетом исходной ситуации на каждом конкретном объекте. Такое мнение высказал вице-мэр Юрий Ильин.

К установке ограждений на улицах Пензы нужно подходить индивидуально — вице-мэр

Фото: Penza-gorod.ru

«На традиционных субботних совещаниях мы неоднократно обсуждали, на каком расстоянии от проезжей части необходимо устанавливать ограждения. Причем к каждому объекту следует подходить индивидуально», — отметил он в ходе выезда в Заводской район во вторник, 25 июля.

Фоторепортаж

Первые итоги проекта «Безопасные и качественные дороги»

Юрий Ильин обратил внимание на перекресток улиц Леонова и Циолковского, где нет остановочных павильонов.

«Именно здесь барьеры следует устанавливать за технической полосой. Таким образом, мы избежим повреждений барьерных ограждений, так как вдоль них появится возможность механической уборки снега», — сказал замглавы администрации города.

Он поручил исправить ситуацию на данном участке.

В свою очередь вице-мэр Андрей Шевченко, который также принимал участие в рабочем выезде, поставил задачу перед департаментом ЖКХ Пензы учесть озвученные замечания на других участках, сообщает пресс-служба администрации города.
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