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Пенза поднялась на шесть позиций в рейтинге городов по качеству работы коммунальных служб

13:25 | 27.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Пенза поднялась на шесть строчек в рейтинге 100 крупнейших городов России по качеству работы коммунальных служб, составленном на основе оценки местных жителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами портала недвижимости Domofond.ru.

Пенза поднялась на шесть позиций в рейтинге городов по качеству работы коммунальных служб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Улучшив свои позиции, Пенза закрепилась на 47 месте с результатом 5,4 балла из 10 возможных, показав результат чуть выше среднего по России.

Свою оценку качеству работы коммунальных служб дали 987 пензенцев.

Лидером рейтинга, как и 2016 году, стал Нижневартовск. Местные жители оценили работу коммунальных служб на 6,8 балла — на 0,1 ниже, чем ранее. В качестве преимуществ они отметили чистоту и благоустройство города.

Вторую строчку занял Сургут, по итогам года переместившийся на одну позицию вверх с оценкой 6,6 балла.

Замыкают тройку лидеров Набережные Челны, где сотрудники ЖКХ, по мнению опрошенных, «работают регулярно и чисто». За год город опустился на одну позицию, получив от жителей 6,5 балла.

Последнюю строчку рейтинга, как и прошлом году, заняла Махачкала. На 99 месте оказался Архангельск, где, по мнению жителей, остаются без внимания проблемы вывоза бытовых отходов, уборки снега, освещения во дворах и подъездах: город получил 4,2 балла. На 98 строчку опустились Шахты, потерявшие четыре позиции.

В опросе портала недвижимости Domofond.ru приняли участие более 258 тыс. респондентов. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны с высказыванием «Я доволен работой коммунальных служб».

Среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры по качеству ЖКУ. Также специалисты проанализировали динамику в сравнении с 2016 годом.

В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 меньше аналогичного показателя прошлого года. Разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.
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