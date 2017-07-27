Пенза поднялась на шесть позиций в рейтинге городов по качеству работы коммунальных служб ЖКХ

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Пенза поднялась на шесть строчек в рейтинге 100 крупнейших городов России по качеству работы коммунальных служб, составленном на основе оценки местных жителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами портала недвижимости Domofond.ru.

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Улучшив свои позиции, Пенза закрепилась на 47 месте с результатом 5,4 балла из 10 возможных, показав результат чуть выше среднего по России.

Свою оценку качеству работы коммунальных служб дали 987 пензенцев.

Лидером рейтинга, как и 2016 году, стал Нижневартовск. Местные жители оценили работу коммунальных служб на 6,8 балла — на 0,1 ниже, чем ранее. В качестве преимуществ они отметили чистоту и благоустройство города.

Вторую строчку занял Сургут, по итогам года переместившийся на одну позицию вверх с оценкой 6,6 балла.

Замыкают тройку лидеров Набережные Челны, где сотрудники ЖКХ, по мнению опрошенных, «работают регулярно и чисто». За год город опустился на одну позицию, получив от жителей 6,5 балла.

Последнюю строчку рейтинга, как и прошлом году, заняла Махачкала. На 99 месте оказался Архангельск, где, по мнению жителей, остаются без внимания проблемы вывоза бытовых отходов, уборки снега, освещения во дворах и подъездах: город получил 4,2 балла. На 98 строчку опустились Шахты, потерявшие четыре позиции.

В опросе портала недвижимости Domofond.ru приняли участие более 258 тыс. респондентов. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны с высказыванием «Я доволен работой коммунальных служб».

Среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры по качеству ЖКУ. Также специалисты проанализировали динамику в сравнении с 2016 годом.

В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 меньше аналогичного показателя прошлого года. Разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.