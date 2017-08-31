На подписание концессионного соглашения в Кузнецке приедет замминистра ЖКХ РФ ЖКХ

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Один из заместителей министра строительства и ЖКХ России приедет в Пензенскую область в середине сентября на церемонию подписания концессионного соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в Кузнецке. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы нашли хорошую инвестиционную компанию «Компьюлинк» [«УСП Компьюлинк»]. Мы проверили, как она работает в других регионах Российской Федерации на условиях концессии. Они очень эффективно реализовали два проекта в Тамбовской области — один по воде, второй по теплу», — отметил глава региона в ходе прямой линии в четверг, 31 августа.

Он напомнил, что условия взаимодействия с данной компанией уже согласованы.

«Я планирую с ними это соглашение подписать, если не ошибаюсь, 12 сентября с участием заместителя министра ЖКХ Российской Федерации, которого я пригласил в Пензенскую область», — сказал Иван Белозерцев.

«Мы эту проблему [с качеством питьевой воды в Кузнецке] закроем», — подчеркнул губернатор.