В Пензе неподалеку от лицея №73 из-под земли забил фонтан ЖКХ

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Фонтан высотой несколько метров забил неподалеку от лицея №73 в Пензе днем в среду, 25 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На кадрах, размещенных очевидцем в социальной сети «ВКонтакте», видно, что около места коммунальной аварии с криками бегают дети, которые с интересом наблюдают за происходящим.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор лицея №73 Вячеслав Копешкин, фонтан начал бить около 12.30, после чего он незамедлительно начал звонить в аварийные службы.

«Я уже сделал 10 звонков, обещали приехать», — сказал собеседник агентства, уточнив, что вода до настоящего момента так и не остановилась.

По словам Вячеслава Копешкина, коммунальное ЧП произошло примерно в 20 метрах от территории лицея.

«Дети туда не подходят, они смотрят и наблюдают», — пояснил он, подчеркнув, что приняты необходимые меры безопасности, чтобы исключить нахождение школьников в потенциально опасной зоне.

В единой дежурно-диспетчерской службе Пензы пояснили, что заявка по данной аварии передана исполнителям, однако когда именно бригада прибудет на место, сказать затруднились.