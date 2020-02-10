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В Пензе проведен смотр аварийно-ремонтных бригад «Горводоканала»

08:52 | 10.02.2020 | ЖКХ

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Смотр готовности бригад ООО «Горводоканал» к оперативному выполнению аварийно-восстановительных работ проведен в Пензе.

В Пензе проведен смотр аварийно-ремонтных бригад «Горводоканала». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приняли участие начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александр Утин и заместитель начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Дерябин.

«Устранением аварийных ситуаций на сетях водоснабжения занимаются свыше 60 специалистов предприятия, водоотведения — более 30 человек. Круглосуточно дежурят оперативно-выездные бригады диспетчерской службы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии добавили, что по итогам смотра оснащенность аварийной службы «Горводоканала» признана удовлетворительной.

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