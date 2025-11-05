13:17:00 Среда, 5 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенскую больницу №4 поступил анализатор для измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе

13:03 | 05.11.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Анализатор «Niox Vero» для измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе поступил в отделение пульмонологии клинической больницы №4 в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

В пензенскую больницу №4 поступил анализатор для измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе

Фото: Health.pnzreg.ru

Как отметила и.о. главного врача клинической больницы №4 Нина Назарова, портативный прибор позволяет проводить измерение уровня оксида азота в комфортной для пациента обстановке.

«Этот аспект особенного важен, поскольку анализ может быть проведен прямо в кабинете врача, без необходимости дополнительных манипуляций или сложных процедур», — пояснила она.

Нина Назарова добавила, что анализатор способен находить минимальные концентрации оксида азота и сокращать время ожидания результатов.

«Для многих пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, ранняя диагностика может стать определяющим фактором в их успехе в лечении. Быстрое определение уровня оксида азота позволяет врачу вовремя изменить терапию или назначить дополнительные исследования. Это может предотвратить развитие серьезных осложнений и необходимость госпитализации», — сказала и.о. главврача, слова которой приводятся в сообщении.


Читайте также
Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки
В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе
В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан В Пензе за счет средств ОМС отремонтирован компьютерный томограф ГБУЗ «Городская поликлиника»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама