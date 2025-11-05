В пензенскую больницу №4 поступил анализатор для измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе Медицина

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Анализатор «Niox Vero» для измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе поступил в отделение пульмонологии клинической больницы №4 в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как отметила и.о. главного врача клинической больницы №4 Нина Назарова, портативный прибор позволяет проводить измерение уровня оксида азота в комфортной для пациента обстановке.

«Этот аспект особенного важен, поскольку анализ может быть проведен прямо в кабинете врача, без необходимости дополнительных манипуляций или сложных процедур», — пояснила она.

Нина Назарова добавила, что анализатор способен находить минимальные концентрации оксида азота и сокращать время ожидания результатов.

«Для многих пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, ранняя диагностика может стать определяющим фактором в их успехе в лечении. Быстрое определение уровня оксида азота позволяет врачу вовремя изменить терапию или назначить дополнительные исследования. Это может предотвратить развитие серьезных осложнений и необходимость госпитализации», — сказала и.о. главврача, слова которой приводятся в сообщении.