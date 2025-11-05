13:17:08 Среда, 5 ноября
В Кузнецке открыт памятный знак в честь 135-летия церкви Казанской иконы Божией Матери

11:15 | 05.11.2025 | Общество

Кузнецк, 5 ноября 2025. PenzaNews. Памятный знак в честь 135-летия церкви Казанской иконы Божией Матери открыт в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке открыт памятный знак в честь 135-летия церкви Казанской иконы Божией Матери

Фото: Gorodkuzneck.ru

Церемония состоялась в минувший вторник, 4 ноября, после праздничной литургии, которую возглавил епископ Кузнецкий и Никольский Назарий.

В мероприятии принял участие глава Кузнецка Сергей Златогорский.

«Сегодня храм Казанской иконы Божией Матери — это достояние города, его история. Здесь особый дух и богатая церковная жизнь. Уже много лет следит за этим храмом, украшает его, поддерживает настоятель, протоиерей отец Сергий при участии и с благословения епископа Кузнецкого и Никольского, преосвященнейшего Назария. За что им низкий поклон», — отметил он.

Сергей Златогорский добавил, что Казанская икона Божией Матери в самые тяжелые времена была там, где решалась судьба страны.

«Важно понимать, что икона Божией Матери крепит дух, а через дух укрепляет мысли и силы физические, поэтому сегодня, молясь, прося у Господа Бога поддержки и помощи, надо понимать, что судьба России, судьба нашей страны, города — в наших руках. Бог поможет, но делать нам. Вот с этими мыслями мы с вами и должны заходить в храм, жить и действовать», — цитирует главу Кузнецка пресс-служба мэрии.


