В Русском Камешкире открыт памятник героям специальной военной операции

10:04 | 05.11.2025 | Общество

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Памятник героям специальной военной операции открыт в селе Русский Камешкир Пензенской области в День народного единства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Русском Камешкире открыт памятник героям специальной военной операции

Фото: T.me/omelnichenko

«Предложение увековечить память местных уроженцев – участников СВО поступило в прошлом году от волонтеров. Среди школьников объявили конкурс на лучший эскиз. Победила работа Валерии Митрофановой. Для десятиклассницы участие в создании этого мемориала имеет особое значение. Это дань уважения и двум ее родственникам, погибшим при выполнении боевых задач», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 4 ноября.

Он уточнил, что работы по установке монумента профинансированы в рамках региональной программы.

«Кроме того, в сборе средств приняли участие камешкирцы. Глава района поблагодарил их за неравнодушие. Также он передал ордена Мужества родным бойцов Александра Арзютова и Дмитрия Вечкутова, посмертно удостоенных за свою доблесть этой высокой государственной награды», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что юнармейцы несут у памятника почетный караул.

«Долг молодого поколения — помнить тех, кто пожертвовал собой ради родной страны и ее мирных жителей. Победа будет за нами!» — подчеркнул он.


