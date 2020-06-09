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Прокуратуры двух районов Пензы открыли горячие линии для жителей Зари

10:07 | 09.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Прокуратуры Ленинского и Октябрьского районов Пензы открыли горячие линии по вопросам обеспечения жилищных прав граждан в Заре.

Прокуратуры двух районов Пензы открыли горячие линии для жителей Зари. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Номера, на которые предлагается звонить жителям этого микрорайона, указаны на сайте прокуратуры региона.

Ожидается, что по всем сообщениям о нарушениях закона органы прокуратуры проведут проверки в рамках своих полномочий.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья. В феврале права муниципального заказчика перешли к управлению капитального строительства Пензы. Стоимость работ по контракту превысила 1 млрд. рублей.

В ноябре 2017 года суд признал застройщика «Сурский квартал» банкротом.

В октябре 2018 года из-за дефектов в домах, возведенных в Заре, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 4 июня 2020 года суд прекратил данное уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Александр Салмин, который в период начала строительства домов был временно исполняющим обязанности гендиректора «Сурского квартала», освобожден от уголовной ответственности.

В декабре 2018 года по факту строительства некачественного жилья в Заре было открыто еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

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