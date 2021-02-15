В выходные с улиц Пензы вывезено около 8,7 тыс. кубометров снега — мэрия ЖКХ

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. 8 тыс. 680 кубометров снега вывезено с улиц Пензы за минувшие выходные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Ликвидация снежных навалов 13 и 14 февраля проводилась на проспекте Победы, улицах Чехова, Антонова, Измайлова, Циолковского, Кураева, Максима Горького, Володарского, Пушкина, Бакунина, Суворова, Октябрьской, Кирова, путепроводах на улицах Гагарина, Луначарского и Толстого», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также осуществлялась очистка магистральных дорог и частного сектора.

«Днем 15 февраля работы продолжаются, на линии 82 единицы спецтехники и 85 специалистов МУП «Пезадормост», — отмечается в сообщении.