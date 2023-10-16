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В Пензе теплом обеспечено 98% жилого фонда

09:24 | 16.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. 98% жилого фонда Пензы обеспечено теплом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации Пензы после заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое состоялось вечером в минувшее воскресенье, 15 октября.

В Пензе теплом обеспечено 98% жилого фонда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 19.00 15 октября, в Пензе тепло поступает в 2 тыс. 972 многоквартирных жилых дома, 113 объектов учреждений здравоохранения, включая 16 стационаров. Теплоноситель подан во все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и министерства спорта», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также отапливаются 16 объектов городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 22 — социального управления, 48 — управления культуры, 25 — министерства образования Пензенской области, 13 — Минкультуры, 5 — Минтруда региона.

«В основном остаются вопросы по отоплению учреждений, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Ресурсоснабжающие организации работают над устранением повреждений на сетях, которые произошли уже после пуска тепла, чтобы обеспечить подключение 100% потребителей», — указано в сообщении.

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