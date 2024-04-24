В Пензенской области более 73 млн. рублей выделено муниципалитетам на приобретение коммунальной техники ЖКХ

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. 73,4 млн. рублей выделено в 2024 году из бюджета Пензенской области муниципалитетам на приобретение коммунальной техники на условиях софинансирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Для Пензы закуплена машина для ямочного ремонта, для Нижнего Ломова — подметательно-уборочная машина, трактор, полуприцеп, навесное оборудование, для Колышлейского района — комбинированная дорожная машина, автогрейдер, два трактора, автомобиль-манипулятор, экскаватор-погрузчик», — уточняется в тексте.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания облправительства, которое состоялось в минувший вторник, 23 апреля, большая часть новой техники уже поступила в муниципалитеты, а оставшаяся — будет поставлена в ближайшее время.

«Надеюсь на качественные изменения в этой сфере, люди должны видеть, что новая техника эффективно работает», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.