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В Пензенской области более 73 млн. рублей выделено муниципалитетам на приобретение коммунальной техники

10:17 | 24.04.2024 | ЖКХ

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Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. 73,4 млн. рублей выделено в 2024 году из бюджета Пензенской области муниципалитетам на приобретение коммунальной техники на условиях софинансирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенской области более 73 млн. рублей выделено муниципалитетам на приобретение коммунальной техники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для Пензы закуплена машина для ямочного ремонта, для Нижнего Ломова — подметательно-уборочная машина, трактор, полуприцеп, навесное оборудование, для Колышлейского района — комбинированная дорожная машина, автогрейдер, два трактора, автомобиль-манипулятор, экскаватор-погрузчик», — уточняется в тексте.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания облправительства, которое состоялось в минувший вторник, 23 апреля, большая часть новой техники уже поступила в муниципалитеты, а оставшаяся — будет поставлена в ближайшее время.

«Надеюсь на качественные изменения в этой сфере, люди должны видеть, что новая техника эффективно работает», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

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