В администрации Пензы подвели итоги месячника по благоустройству

14:04 | 13.10.2025 | ЖКХ

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Подведение итогов осеннего месячника по благоустройству стало одной из главных тем совещания, которое глава Пензы Олег Денисов провел в мэрии в понедельник, 13 октября.

В администрации Пензы подвели итоги месячника по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Спасибо всем, кто не остался в стороне, каждому активному жителю, предпринимателям, сотрудникам коммунальных служб, различных организаций и учреждений. Много показательных дворов, где выходили наводить чистоту семьями», — отметил Олег Денисов, обращаясь к присутствующим.

Он подчеркнул, что благоустройство остается приоритетом, поэтому работы по приведению города в порядок продолжаются.

«На этом мы не останавливаемся. Листва еще осыпается, наряду с другими обязательствами нужно ее убирать и чистить ливневую канализацию», — сказал глава города.

Олег Денисов поручил представителям МБУ «Пензавтодор» обеспечить своевременное проведение необходимых мероприятий для предотвращения скопления дождевой воды на дорогах и пешеходных зонах.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в месячнике по благоустройству приняли участие более 26 тыс. человек. Было убрано примерно 450 тыс. кв. метров территорий, 234 свалки, вывезено более 4 тыс. кубометров мусора.


