В администрации Пензы подвели итоги месячника по благоустройству ЖКХ

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Подведение итогов осеннего месячника по благоустройству стало одной из главных тем совещания, которое глава Пензы Олег Денисов провел в мэрии в понедельник, 13 октября.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне, каждому активному жителю, предпринимателям, сотрудникам коммунальных служб, различных организаций и учреждений. Много показательных дворов, где выходили наводить чистоту семьями», — отметил Олег Денисов, обращаясь к присутствующим.

Он подчеркнул, что благоустройство остается приоритетом, поэтому работы по приведению города в порядок продолжаются.

«На этом мы не останавливаемся. Листва еще осыпается, наряду с другими обязательствами нужно ее убирать и чистить ливневую канализацию», — сказал глава города.

Олег Денисов поручил представителям МБУ «Пензавтодор» обеспечить своевременное проведение необходимых мероприятий для предотвращения скопления дождевой воды на дорогах и пешеходных зонах.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в месячнике по благоустройству приняли участие более 26 тыс. человек. Было убрано примерно 450 тыс. кв. метров территорий, 234 свалки, вывезено более 4 тыс. кубометров мусора.