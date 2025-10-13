Жители ряда районов Пензы на сутки останутся без воды ЖКХ

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Водоснабжение ряда районов Пензы будет ограничено с 8.00 среды, 15 октября, на сутки в связи с необходимостью подключения к сетям объекта на улице Карпинского, 14. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Уточняется, что воды не будет по адресам: улица Пушкина, 126-186, улица Ставского, 10, улица Суворова, 117-196, улица Толстого, 2, 6, 34, 38, улицы Пугачева, Новый Кавказ, Некрасова, улица Кулакова, 14, улица Бакунина, 141, улицы Бекешская, Ключевая, Ново-Гражданская, проезд Некрасова, улица Солдатская, 1-й и 2-й Солдатский проезды, улицы Угловая, Весенняя, Проломная, Дарвина, проезд Дарвина, улицы Жуковского и Гражданская, 1-й, 2-й, 3-й Гражданский проезды, улицы Короленко, Тимирязева, проезд Тимирязева, улицы Сурикова, Чайковского, Зеленый Овраг.

Помимо этого, отключение водоснабжения затронет микрорайон Бугровка. Это улица Средняя, 5-й и 6-й Средний проезд, улица Мотоциклетная, 2-й проезд Яблочкова, улица Громова, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й проезды Громова, улица Огарева, 1-й, 2-й, 3-й проезды Огарева, улица Полярная, улица Правды, 1-й Полярный проезд, улица Производственная, 1-й, 2-й Производственный проезд, улица Брянская, улицы Большая Бугровка, Малая Бугровка, Будашкина, Гастелло, Есенина, Кольцова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Кольцова, улицы Красноармейская и Краснознаменная, 1-й проезд Краснознаменный, улица Маресьева, проезд Маресьева, улица Тульская, переулок Тульский, улица Челюскина, проезд Челюскина.

Кроме того, водоснабжение будет приостановлено на улицах Ленина, Шмидта, Заводское Шоссе, Заводской, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударной, Кулибина, Циолковского, Беляева, Германа Титова, проезде Титова, улицах Воровского, Комсомольской, Докучаева, Гагарина, Автоматный переулок, Загоскина, проспекте Победы, улицах Карпинского, 8 Марта, Фурманова, Островского, Репина, Коммунистической, Пионерской, Декабристов, Западной, Ворошилова, Вяземского, 1-й и 2-й Офицерской улице, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м Офицерском проездах, улице Придорожной, 1-м, 2-м Придорожном проездах, улицах Ряжской, Щербакова, проезде Щербакова, улице Гончарова и проезде Гончарова.

Помимо этого, отключение планируется на улицах Дзержинского, Ухтомского, Луначарского, Толстого, Теплова, Герцена, Пролетарской, на Пролетарском проезде, Конном переулке, улицах Мирской, Мельничной, Жемчужной, Жемчужном проезде, улицах Каракозова, Старо-Черкасской, Железнодорожной, Сурской, Чехова, Долгова, Каляева, Восточной, Рабочей, Рабочий Порядок, Огородной, Кузнечном переулке, улице Кузнецкой.