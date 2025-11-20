Более 3,5 тыс. домовых чатов Пензенской области создано в мессенджере Max ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Более 3,5 тыс. домовых чатов Пензенской области создано в мессенджере Max для оперативного решения различных вопросов от ремонта подъездов до благоустройства придомовой территории. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства цифрового развития и связи региона.

«Max отлично подходит для создания официальных домовых чатов. Он обеспечивает высокий уровень безопасности и минимизирует риски утечки информации», — сказано в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что Max позволяет оставаться на связи во время ограничений мобильного интернета.

«Национальный мессенджер Max развивается в качестве безопасного канала для повседневного общения с госорганами и компаниями. Создание такой многофункциональной отечественной платформы, способной создать конкуренцию зарубежным разработкам, соответствует целям и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», — отмечается в тексте.

Как уточнил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Андрей Кузнецов, в настоящее время чаты в Max созданы для всех многоквартирных домов региона, у которых есть управляющая компания или ТСЖ.

«В каждом из них будет состоять ответственный сотрудник, задача которого — оперативно реагировать на вопросы собственников жилья. В ближайшее время сотрудники управляек и ТСЖ начнут переносить информацию из старых чатов иностранных мессенджеров в Max и отправят жильцам многоэтажек пригласительные ссылки на вступление в эти чаты», — сказал Андрей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.