Более 3,5 тыс. домовых чатов Пензенской области создано в мессенджере Max

18:00 | 20.11.2025 | ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Более 3,5 тыс. домовых чатов Пензенской области создано в мессенджере Max для оперативного решения различных вопросов от ремонта подъездов до благоустройства придомовой территории. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства цифрового развития и связи региона.

Более 3,5 тыс. домовых чатов Пензенской области создано в мессенджере Max. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Max отлично подходит для создания официальных домовых чатов. Он обеспечивает высокий уровень безопасности и минимизирует риски утечки информации», — сказано в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что Max позволяет оставаться на связи во время ограничений мобильного интернета.

«Национальный мессенджер Max развивается в качестве безопасного канала для повседневного общения с госорганами и компаниями. Создание такой многофункциональной отечественной платформы, способной создать конкуренцию зарубежным разработкам, соответствует целям и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», — отмечается в тексте.

Как уточнил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Андрей Кузнецов, в настоящее время чаты в Max созданы для всех многоквартирных домов региона, у которых есть управляющая компания или ТСЖ.

«В каждом из них будет состоять ответственный сотрудник, задача которого — оперативно реагировать на вопросы собственников жилья. В ближайшее время сотрудники управляек и ТСЖ начнут переносить информацию из старых чатов иностранных мессенджеров в Max и отправят жильцам многоэтажек пригласительные ссылки на вступление в эти чаты», — сказал Андрей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.


