Губернатор подверг резкой критике работу по очистке улиц Пензы от снега и льда ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подверг резкой критике работу по очистке улиц Пензы от снега и льда.

«На [...] заседание правительства Пензенской области пригласили руководителей районных администраций Пензы, управляющих организаций, крупных торговых центров. Решил лично озвучить мнения пензенцев об их работе по очистке города от снега и льда. Соцопрос провел центр управления регионом. Оценка строго отрицательная. Будем с помощью прокуратуры понуждать ответственных лиц работать качественно и оперативно», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 12 февраля.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что «за каждую территорию, насчет которой поступают жалобы, отвечает определенная организация, с конкретным руководителем».

«Неукоснительное соблюдение требований закона — их прямая обязанность. Тех, кто продолжит наплевательски относиться к своей работе, ждут штрафы. Нерадивые управляющие компании лишатся лицензии. Подобный подход недопустим», — подчеркнул губернатор Пензенской области.