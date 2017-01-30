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Мужчина погиб в результате пожара в Неверкино

09:08 | 30.01.2017 | Происшествия

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Неверкино, 30 января 2017. PenzaNews. Мужчина 1960 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в деревянном доме на улице Ленина в селе Неверкино Пензенской области утром в понедельник, 30 января.

Мужчина погиб в результате пожара в Неверкино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 5.10.

«Выгорела кровля на площади 4 кв. метра и внутри дома на площади 12 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации последствий случившегося от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались четыре человека и две единицы техники.

«Причины пожара в настоящее время устанавливаются», — отметили в управлении.
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