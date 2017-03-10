Под Пензой «Kalina» улетела в кювет после наезда на пешехода Происшествия

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Две женщины — водитель и пешеход — получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля «Lada Kalina», произошедшего в Бессоновском районе Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«По предварительным данным, в пятницу, 10 марта, около 8.10 на 9 км автодороги «Пенза — Лунино» водитель автомобиля «ВАЗ-11183» – женщина 1988 года рождения совершила наезд на пешехода — девушку 1998 года рождения, после чего допустила съезд в кювет и наезд на препятствие», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Госавтоинспекции отметили, что тяжесть полученных женщинами травм в настоящее время устанавливается.

Обстоятельства случившегося выясняются.