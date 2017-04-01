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В Иссинском районе водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с автомобилем «Mazda»

11:15 | 01.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-211540» 1988 года рождения получил травмы в результате столкновения с машиной «Mazda» в Иссинском районе Пензенской области.

В Иссинском районе водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с автомобилем «Mazda»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на 331 км автодороги «Нижний Новгород ― Саратов» в минувшую пятницу, 31 марта.

В ведомстве уточнили, что автомобилем «Mazda» управляла женщина 1988 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» был госпитализирован в медицинское учреждение», ― отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка.
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