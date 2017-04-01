В Иссинском районе водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с автомобилем «Mazda» Происшествия Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-211540» 1988 года рождения получил травмы в результате столкновения с машиной «Mazda» в Иссинском районе Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на 331 км автодороги «Нижний Новгород ― Саратов» в минувшую пятницу, 31 марта. В ведомстве уточнили, что автомобилем «Mazda» управляла женщина 1988 года рождения. «В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» был госпитализирован в медицинское учреждение», ― отметили в Госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Нашли ошибку в тексте?

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