Средний чек в Пензенской области в 2025 году составил около 860 рублей Экономика

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Средняя сумма чека, пробитого контрольно-кассовой техникой в Пензенской области, составила в 2025 году около 860 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За 2025 год контрольно-кассовой техникой, зарегистрированной на территории Пензенской области, пробито более 573 млн. чеков на общую сумму более 492 млрд. рублей. Средняя сумма чека составляет чуть менее 860 рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время на территории Пензенской области более 16 тыс. налогоплательщиков являются пользователями свыше 31 тыс. единиц контрольно-кассовой техники.

«Продавцы обязаны выдавать (направлять) покупателям кассовые чеки при осуществлении расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг). Если покупатель до момента осуществления расчета не предоставит продавцу абонентский номер или адрес электронной почты, на который кассовый чек может быть направлен продавцом в электронной форме, продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе. Такой порядок должен быть соблюден и при молчании покупателя во время расчета», — напоминается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что продавец не вправе не выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе, даже если тот сообщит, что он ему не нужен.

«Соответствующий кассовый чек на бумажном носителе должен быть сформирован, распечатан и предоставлен продавцом покупателю в зоне передачи товара и передачи наличных денег, с обеспечением возможности его свободного получения (например, лоток кассира для приема-передачи наличных денег). Указанный кассовый чек может быть утилизирован продавцом только при условии, если покупателем он добровольно не был принят после предоставления продавцом», — поясняется в сообщении.