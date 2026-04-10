Жительница Пензы при попытке купить автомобиль за 750 тыс. рублей перевела мошенникам около 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. 23-летняя жительница Пензы при попытке купить автомобиль за 750 тыс. рублей по объявлению в мессенджере перевела мошенникам около 1,2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Она связалась с продавцом и договорилась о покупке и доставке товара. После этого заявительнице в мессенджере поступило сообщение с реквизитами банковской карты для внесения предоплаты. Потерпевшая не догадывалась, что общается с мошенником. С помощью мобильного приложения банка девушка перечислила на счет неизвестного лица необходимую сумму. После этого собеседник убедил заявительницу осуществить еще несколько денежных переводов якобы в счет оплаты автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого продавец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — добавляется в тексте.