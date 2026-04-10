В Пензе подписано постановление о завершении отопительного сезона ЖКХ

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов подписал постановление мэрии о завершении отопительного сезона.

«Подписал постановление о завершении отопительного сезона. С 13 апреля ресурсоснабжающие организации начнут переводить систему теплоснабжения города на летний режим. В последнюю очередь отключат объекты образования и здравоохранения», — сообщил Олег Денисов в своем канале в мессенджере Max в пятницу, 10 апреля.

Он добавил, что после этого специалисты ресурсоснабжающих организаций проведут анализ всех аварий, возникших за прошедший период.

«Их задача — принять действенные меры, чтобы не допустить подобных ситуаций. Выполнить капитальный ремонт оборудования они обязаны до нового сезона — к середине сентября 2026 года», — отметил глава города.

Олег Денисов подчеркнул, что важно минимизировать риски и подготовить инфраструктуру качественно и своевременно.

«С восстановлением благоустройства после зимних вскрышных работ тоже нельзя затягивать. До 9 мая места разрытий нужно привести в порядок. Город должен встретить праздник чистым и ухоженным», — написал он.