11:54:11 Четверг, 9 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области за несколько месяцев перевел мошенникам 2,5 млн. рублей

09:49 | 09.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1964 года рождения в течение нескольких месяцев перевел злоумышленникам 2,5 млн. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Житель Пензенской области за несколько месяцев перевел мошенникам 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, незнакомка под видом сотрудницы инвестиционной платформы в ходе звонка в мессенджере предложила потерпевшему способ получения дополнительного дохода.

«Заинтересовавшись, мужчина согласился и в течение четырех месяцев, следуя инструкциям звонившей, перевел на указанные счета 2,5 млн. рублей. Когда пришло время вывести деньги и получить обещанные проценты, потерпевший не смог совершить операцию, а «сотрудница инвестиционной платформы» перестала выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама