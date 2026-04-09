Житель Пензенской области за несколько месяцев перевел мошенникам 2,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1964 года рождения в течение нескольких месяцев перевел злоумышленникам 2,5 млн. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, незнакомка под видом сотрудницы инвестиционной платформы в ходе звонка в мессенджере предложила потерпевшему способ получения дополнительного дохода.

«Заинтересовавшись, мужчина согласился и в течение четырех месяцев, следуя инструкциям звонившей, перевел на указанные счета 2,5 млн. рублей. Когда пришло время вывести деньги и получить обещанные проценты, потерпевший не смог совершить операцию, а «сотрудница инвестиционной платформы» перестала выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.