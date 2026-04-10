В Пензе 11 апреля простятся с Дмитрием Водзиком

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Прощание с Дмитрием Водзиком, который на протяжении нескольких лет комментировал матчи хоккейного клуба «Дизель» в качестве диктора, пройдет в храме Митрофана Воронежского в Пензе в предстоящую субботу, 11 апреля.

По информации пресс-службы Минспорта Пензенской области, траурная церемония начнется в 11.30.

«На 51-м году жизни остановилось сердце того, кто делал хоккейные матчи по-настоящему особенными. Дмитрий Водзик — голос пензенского хоккея, человек, благодаря которому этот вид спорта в регионе зазвучал иначе. С августа 2019 года его голос стал неотъемлемой частью каждого матча хоккейного клуба «Дизель». Его знаменитую фразу «Любимая команда — «Дизель» мы будем слышать в своих сердцах еще очень долго. Дмитрий Александрович был больше, чем диктором. Он был искренним болельщиком и человеком, который умел передать всю мощь и красоту хоккея каждому, кто находился на трибунах. От всего спортивного сообщества Пензенской области выражаем глубокие соболезнования семье и близким Дмитрия Водзика», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.