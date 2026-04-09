Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту нарушения застройщиком прав собственников квартир в новостройке в Засечном

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено по факту нарушения застройщиком жилищных прав собственников квартир в новостройке на территории села Засечного Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

«Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Родионов С.В. провел личный прием представителей инициативной группы собственников жилых помещений в многоквартирном доме в селе Засечном Пензенского района, введенном в эксплуатацию. Граждане сообщили о нарушении их жилищных прав застройщиком, в частности, нарушении сроков выдачи ключей от квартир и условий договоров по выполнению отделочно-ремонтных работ в квартирах. По результатам личного приема по указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления Родионова С.В. в зареченском межрайонном следственном отделе по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что гражданам даны разъяснения по поступившим вопросам, перечислены меры, принимаемые для восстановления их прав, а также им переданы контакты сотрудников управления для дальнейших консультаций по правовым вопросам.

«Рассмотрение обращений и расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», — подчеркивается в тексте.