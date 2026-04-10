12:29:35 Пятница, 10 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор поставил задачи по организации ремонтно-восстановительных работ на улицах Пензы

09:07 | 10.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания облправительства поставил задачи по организации ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

«Поручил браться за дело уже сейчас, не дожидаясь наступления лета», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший четверг, 9 апреля.

Он отметил, что за последние 5 лет в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Пенза получила более 8 млрд. рублей.

«Это позволило отремонтировать 525 км дорог Пензы при общей протяженности в 724 км. Фактически приведено в порядок три четверти улиц города. Показатель нормативности вырос с неполных 40% до 86%», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко сообщил, что в 2026 году в областном центре будет отремонтировано более 62 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 39 км, за счет дорожного фонда — 43 участка протяженностью 16 км.

«Особое внимание поручил уделить магистральным улицам города, где идет интенсивное движение транспорта», — заявил губернатор.

По его словам, за счет развития мощностей асфальтобетонного завода удалось закрыть потребность «Пензавтодора» в материале и почти на треть снизить себестоимость работ.

«На программу «Мой двор» из областного бюджета выделено 600 млн. рублей. В этом году приведем в порядок 200 дворов Пензы. Поручил синхронизировать процесс благоустройства с работой ресурсоснабжающих организаций. Не должно быть так, чтобы двор сначала отремонтировали, а потом вновь перекопали», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он уточнил, что работы по ремонту дорог и дворов Пензы должны быть завершены до 1 сентября.

«Также дал поручение обеспечить подъезд к городским кладбищам и вывезти мусор, если необходимо — организовать в выходные дополнительные рейсы автобусов для удобства православных пензенцев, которые убирают могилы близких к Пасхе и Радонице», — добавил глава региона.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама