Губернатор поставил задачи по организации ремонтно-восстановительных работ на улицах Пензы Общество

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания облправительства поставил задачи по организации ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети Пензы.

«Поручил браться за дело уже сейчас, не дожидаясь наступления лета», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший четверг, 9 апреля.

Он отметил, что за последние 5 лет в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Пенза получила более 8 млрд. рублей.

«Это позволило отремонтировать 525 км дорог Пензы при общей протяженности в 724 км. Фактически приведено в порядок три четверти улиц города. Показатель нормативности вырос с неполных 40% до 86%», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко сообщил, что в 2026 году в областном центре будет отремонтировано более 62 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 39 км, за счет дорожного фонда — 43 участка протяженностью 16 км.

«Особое внимание поручил уделить магистральным улицам города, где идет интенсивное движение транспорта», — заявил губернатор.

По его словам, за счет развития мощностей асфальтобетонного завода удалось закрыть потребность «Пензавтодора» в материале и почти на треть снизить себестоимость работ.

«На программу «Мой двор» из областного бюджета выделено 600 млн. рублей. В этом году приведем в порядок 200 дворов Пензы. Поручил синхронизировать процесс благоустройства с работой ресурсоснабжающих организаций. Не должно быть так, чтобы двор сначала отремонтировали, а потом вновь перекопали», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он уточнил, что работы по ремонту дорог и дворов Пензы должны быть завершены до 1 сентября.

«Также дал поручение обеспечить подъезд к городским кладбищам и вывезти мусор, если необходимо — организовать в выходные дополнительные рейсы автобусов для удобства православных пензенцев, которые убирают могилы близких к Пасхе и Радонице», — добавил глава региона.