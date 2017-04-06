В Кузнецке 4-летняя девочка получила ожоги 20% тела
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Кузнецк, 6 апреля 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту госпитализации в Кузнецке Пензенской области 4-летней девочки с термическими ожогами 20% тела. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«По предварительным данным, со слов матери, ребенок получил ожоги, когда находился на кухне и горячий суп из мультиварки попал на тело девочки. После произошедшего женщина сразу вызвала скорую помощь», — пояснила собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки действиям родителей ребенка будет дана юридическая оценка», — подчеркнула Людмила Фомина.
Она также призвала родителей быть внимательнее к своим детям.
«Необходимо не оставлять опасные или горячие вещества в доступных для детей местах», — отметила собеседница агентства.