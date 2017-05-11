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Полиция начала проверку после нападения собаки на 4-летнего мальчика в Кузнецке

11:45 | 11.05.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 11 мая 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту нападения собаки на 4-летнего ребенка на детской площадке в Кузнецке Пензенской области.

Полиция начала проверку после нападения собаки на 4-летнего мальчика в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О случившемся в социальной сети «ВКонтакте» сообщила мать мальчика, по словам которой инцидент произошел пять дней назад.

«6 мая в районе детсада №24 на моего 4-летнего сына напала собака, изуродовав ему лицо. Кроме того, имеются укусы на руке и ногах. В тяжелом состоянии нас доставили в хирургию детской больницы. Операция, швы на лице, у ребенка шоковое состояние. Собака ориентировочно породы ротвейлер, находилась на свободном выгуле, набросилась внезапно, хозяев рядом не было. […] За мгновение псина повалила ребенка на землю и, несмотря на наши крики, продолжала рвать ему лицо», — написала женщина.

Комментируя данный инцидент, заместитель начальника отдела информации и общественных связей управления МВД России по региону Елена Федоськина сообщила ИА «PenzaNews», что в полицию сигнал о происшествии поступил из детской больницы.

«Сам факт нападения собаки никто не видел. Мама мальчика, его старшая сестра и мама другого мальчика увидели все, когда ребенок уже лежал на земле и отмахивался от собаки — на нем уже были раны», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, выехавшие на место полицейские опросили свидетелей и установили хозяина собаки.

«Несколько раз приезжали домой к нему, но застать его не удалось», — добавила Елена Федоськина.
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