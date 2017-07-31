Обнародованы подробности поиска братьев в ночном лесу около Грабово Происшествия

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Пресс-служба управления МВД России по Пензенской области обнародовала информацию о поисках родных братьев в возрасте 14 и 22 лет, заблудившихся в лесу неподалеку от села Грабово, в которых были задействованы 40 сотрудников полиции.

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Инцидент произошел более недели назад — в субботу, 22 июля, однако в ведомстве решили раскрыть информацию о нем только сейчас.

«Стражи порядка выяснили, что два родных брата [...] приехали в гости к бабушке из Москвы и отправились рыбачить на реку, однако заблудились и не могли найти выход из леса. В районе предполагаемого местонахождения разыскиваемых сотрудники полиции разделились и приступили к поискам как на автомобилях, так и пешком», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе добавили, что в этом лесу водятся кабаны и лоси, которые могли навредить москвичам, в связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали максимально оперативно, несмотря на сложные условия.

«Видимость в лесу из-за бурелома и высокой крапивы в человеческий рост была ограничена, начался сильный дождь, стемнело», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что около полуночи братья были обнаружены в лесу в 3,5 км от окраины села.

«Они были растеряны и испуганы, но вскоре пришли в себя. Молодые люди рассказали, что искали новое место для рыбалки и отправились незнакомым путем, зашли глубоко в лес. В чаще они провели 4,5 часа. Родственники признались, что самостоятельно выбраться из леса не смогли бы», — сказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции опросили братьев, после чего отвезли их к бабушке.