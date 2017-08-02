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В Пензе задержали нетрезвого мужчину, ломившегося в чужую квартиру с топором

13:52 | 02.08.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Бойцы Росгвардии задержали 30-летнего жителя Пензы в состоянии алкогольного опьянения, который пытался проникнуть в квартиру 45-летней женщины на улице Старо-Черкасской.

В Пензе задержали нетрезвого мужчину, ломившегося в чужую квартиру с топором

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«1 августа хозяйка квартиры услышала, что в ее дверь ломится посторонний мужчина с похожим на топор предметом, при этом он нецензурно выражался и пытался открыть дверь. Женщина незамедлительно позвонила по телефону «02». В установленном порядке на место происшествия была направлена группа задержания вневедомственной охраны», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что женщина назвала приметы злоумышленника, которые ей удалось разглядеть через окно, а именно — его высокий рост и синюю майку.

«Через несколько минут при отработке района рядом со строительной площадкой внимание бойцов привлек мужчина, который по приметам подходил под описание потерпевшей. При проверке документов сотрудники Росгвардии спросили, нет ли у него майки синего цвета, на что он ответил утвердительно и предъявил ее. Также от мужчины исходил резкий запах алкоголя», — пояснили в управлении.

В Росгвардии уточнили, что для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где впоследствии его опознала потерпевшая.

«По данному факту проводится проверка», — резюмировали в пресс-службе.
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