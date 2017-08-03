В Леонидовке мужчина после ДТП пытался покончить с собой — очевидец Происшествия

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Два автомобиля «ВАЗ» получили серьезные механические повреждения в результате ДТП, которое произошло неподалеку от завода по уничтожению химического оружия в поселке Леонидовка Пензенской области днем в четверг, 3 августа.

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«Семерку» от удара развернуло поперек дороги. У нее сильно деформирована передняя часть, повреждены крыло и дверь с пассажирской стороны. Лобовое стекло после аварии оказалось на асфальте.

Вторую машину выбросило в кювет. Транспортное средство завалилось на левую сторону.

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец происшествия, после ДТП пожилой водитель автомобиля «ВАЗ-2107» попытался вскрыть себе вены.

Предположительно, он находился в состоянии опьянения.

ИА «PenzaNews» пока не располагает официальным комментарием Госавтоинспекции о случившемся.