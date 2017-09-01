18:49:32 Пятница, 1 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Следователи начали проверку по факту обнаружения машины с трупом в пруду под Пензой

15:58 | 01.09.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины 1962 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле, извлеченном из пруда на окраине села Сяськино Белинского района Пензенской области.

Следователи начали проверку по факту обнаружения машины с трупом в пруду под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 22.00 вторника, 29 августа, мужчина 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной, в которой вместе с ним находилась его знакомая», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что после съезда автомобиля в пруд мужчина сумел самостоятельно выбраться из машины, а женщине спастись не удалось.

«Предварительная причина ее смерти — механическая асфиксия при утоплении», — добавила собеседница агентства, отметив, что более точные выводы можно будет сделать только после судебно-медицинской экспертизы.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Актуальное
Читайте также
В центре Пензы без горячей воды остаются две школы, детсад и больница Львица Майя перевезена из зоопарка в Пензенский район
Пензенские дачники могут передать излишки урожая в зоопарк В Пензенской области скончался мужчина, которого переехал погрузчик с людьми в ковше
Двое жителей Волгограда предстанут перед судом за кражи у пензенских пенсионеров В городе «Спутник» открыта новая школа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама