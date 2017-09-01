Следователи начали проверку по факту обнаружения машины с трупом в пруду под Пензой Происшествия

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины 1962 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле, извлеченном из пруда на окраине села Сяськино Белинского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 22.00 вторника, 29 августа, мужчина 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной, в которой вместе с ним находилась его знакомая», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что после съезда автомобиля в пруд мужчина сумел самостоятельно выбраться из машины, а женщине спастись не удалось.

«Предварительная причина ее смерти — механическая асфиксия при утоплении», — добавила собеседница агентства, отметив, что более точные выводы можно будет сделать только после судебно-медицинской экспертизы.

По словам Татьяны Махницкой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.