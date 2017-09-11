Под Кузнецком «ВАЗ» раздавило при столкновении четырех машин, погиб пассажир Происшествия

Кузнецк, 11 сентября 2017. PenzaNews. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» погиб в результате ДТП с участием грузовых машин «КамАЗ», «ГАЗель» и «DAF» на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области под утро в понедельник, 11 сентября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения и был госпитализирован», — добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем «КамАЗа» находился мужчина 1957 года рождения, «ГАЗелью» управлял водитель 1986 года рождения, а фурой «DAF» — мужчина 1954 года рождения.

В ликвидации последствий трагической аварии были задействованы сотрудники МЧС.

По факту ДТП организована проверка.