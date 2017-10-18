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В Городищенском районе двое мужчин погибли в результате столкновения «ВАЗа» с фурой

12:58 | 18.10.2017 | Происшествия

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Городище, 18 октября 2017. PenzaNews. Водитель и пассажир автомобиля «Lada Priora» погибли в результате ночного столкновения с фурой «Scania» на 717 км трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

В Городищенском районе двое мужчин погибли в результате столкновения «ВАЗа» с фурой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 1.40 в среду, 18 октября.

«От полученных травм мужчины скончались на месте», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что за рулем фуры находился мужчина 1986 года рождения, легковым автомобилем управлял водитель 1985 года рождения, а на пассажирском сиденье автомашины «Lada» ехал молодой человек 1992 года рождения.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды.
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