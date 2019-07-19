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Под Пензой три человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла

12:17 | 19.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля «Ford Focus» и мотоцикла «Stels» в рабочем поселке Мокшан Пензенской области.

Под Пензой три человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в четверг, 18 июля, в 22.30 напротив дома №12 на улице Пензенской произошло столкновение автомобиля «Ford Focus», за рулем которого находился молодой человек 2000 года рождения, и мотоцикла «Stels» под управлением юноши 2002 года рождения. В результате происшествия водитель мотоцикла был госпитализирован», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что на месте медицинская помощь была оказана пассажиркам мотоцикла и иномарки — девушкам 1999 и 2001 годов рождения соответственно.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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