В Заречном ребенок разбился насмерть при падении из окна Происшествия

Заречный, 7 октября 2019. PenzaNews. Мальчик 2017 года рождения, выпавший из окна квартиры на пятом этаже одного из домов на проспекте 30-летия Победы в Заречном Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 6 октября, получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По предварительным данным, мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате со старшим сыном», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что по факту произошедшего организована проверка.

В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.