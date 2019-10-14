Пензенский губернатор поставил задачу по сокращению числа ДТП Происшествия

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил перед ответственными лицами задачу по сокращению числа ДТП.

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Говоря об аварийности на дорогах региона, он акцентировал внимание на происшествиях последних нескольких дней.

«11 октября в Каменском районе в результате наезда на стоявших на обочине людей водителем грузовика пострадали два сотрудника правоохранительных органов — они оформляли дорожно-транспортное происшествие, и погибли два человека. [...] В результате ДТП с участием двух транспортных средств в Кузнецке пострадали пять человек, в том числе ребенок 11 лет. 12 октября ДТП в Мокшанском районе: столкновение трех транспортных средств, четверо пострадавших», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 14 октября.

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По мнению губернатора, в первую очередь необходимо усилить профилактическую работу на местах.

«Надо разговаривать с водителями, доводить до их сведения информацию о произошедших случаях ДТП, убеждать их внимательнее относиться к соблюдению правил дорожного движения. Люди гибнут, получают увечья, становятся инвалидами. Этому надо активно противодействовать», — пояснил глава региона.

Также он распорядился еще раз проработать план мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Безопасность дорожного движения».

«Доложите мне предложения», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.