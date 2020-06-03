В Кузнецке мужчина без водительских прав повторно попался на пьяной езде Происшествия

Кузнецк, 3 июня 2020. PenzaNews. 28-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, который ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь попался за рулем в нетрезвом виде в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил подозрительный автомобиль «Lada Priora». Транспортное средство двигалось по улице Ленина, виляя из стороны в стороны. У него отсутствовали передний бампер и государственный номер», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что было организовано преследование машины, от водителя которой потребовали незамедлительно остановить автомобиль.

«В салоне находились четыре человека. От них исходил резкий запах алкоголя. Речь водителя была невнятной и путанной. Предъявить водительские права он не смог. Как позже выяснилось, мужчина никогда их не получал», — отметили в управлении.

В ведомстве пояснили, что 28-летний нарушитель был передан сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.