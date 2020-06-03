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В Кузнецке мужчина без водительских прав повторно попался на пьяной езде

11:55 | 03.06.2020 | Происшествия

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Кузнецк, 3 июня 2020. PenzaNews. 28-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, который ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь попался за рулем в нетрезвом виде в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Кузнецке мужчина без водительских прав повторно попался на пьяной езде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил подозрительный автомобиль «Lada Priora». Транспортное средство двигалось по улице Ленина, виляя из стороны в стороны. У него отсутствовали передний бампер и государственный номер», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что было организовано преследование машины, от водителя которой потребовали незамедлительно остановить автомобиль.

«В салоне находились четыре человека. От них исходил резкий запах алкоголя. Речь водителя была невнятной и путанной. Предъявить водительские права он не смог. Как позже выяснилось, мужчина никогда их не получал», — отметили в управлении.

В ведомстве пояснили, что 28-летний нарушитель был передан сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.

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