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Поезд «Пенза — Нижневартовск» сбил женщину

12:06 | 10.08.2020 | Происшествия

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Челябинск, 10 августа 2020. PenzaNews. Пассажирский поезд «Пенза — Нижневартовск» сбил женщину на станции Аргаяш в Челябинской области.

Поезд «Пенза — Нижневартовск» сбил женщину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южно-Уральскому округу, инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 9 августа.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 37-летняя жительница села Аргаяш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист пассажирского поезда «Пенза — Нижневартовск», увидев человека на путях, подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пострадавшая была доставлена в одну из больниц Челябинска.

«Стоянка поезда составила 11 минут», — уточнили в полиции.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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